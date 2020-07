Dovolenka v Chorvátsku a Korona vírus. Čerstvé skúsenosti.

Včera sme sa vrátili z dovolenky v Chorvátsku a tak sa expresne delím od dojmy z cesty aj pobytu. Aké formality je potrebné splniť a ktoré kroky sú iba odporúčané. Aká je situácia v Chorvátsku a na jeho hraniciach.

Obavy pred cestou do Chorvátska v roku 2020

Dovolenka v roku 2020 vyzerá inak ako po minulé roky. U ľudí panuje obava jednak z nakazenia sa Covid-19, ako z prípadných nepríjemností spojených s možnou karanténou a problémami pri prechode hraníc.

Preštudovali sme si dostupné oficiálne informácie a zhodnotiac situáciu sme sa vybrali do obľúbeného Chorvátska. Oficiálne zdroje informácií nájdete na konci článku.

Kryštáľovo čistá voda Jadranu (Roland Vízner)

Kadiaľ do Chorvátska autom v roku 2020?

Všetci to rozhodovanie poznáte. Cesta cez Rakúsko a Slovinsko je časovo rýchlejšia, geograficky dlhšia a drahšia ako cesta cez Maďarsko. Cez Maďarsko čiastočne chýbajú diaľnice a preto kratšia cesta trvá dlhšie. Na ktorú stranu misky váh pri rozhodovaní tlačia obavy z Korona vírusu?

Obmedzenie na ceste do Chorvátska a pri návrate domov.

Chorvátsko zaznamenalo k 28. júli 4881 chorých a 139 úmrtí na Korona vírus. Problémom v Chorvátska nie je ani tak absolútne množstvo nakazených ako zhoršujúca sa dynamika. Keď si pozriete graf nižšie uvidíte, že v Chorvátsku majú druhú vlnu nákazy. Denný priemer sa pohybuje okolo 50 prípadov.

Z trojice krajín potenciálneho tranzitu (Maďarsko, Rakúsko a Slovinsko) má iba Slovinsko zavedené obmedzenia pre cestujúcich, ktorí navštívili Chorvátsko. Pri vstupe do Slovinska z Chorvátska je pre občanov Slovenskej republiky povolený iba tranzit a to v priebehu maximálne 12 hod.

Z uvedeného sa dá predpokladať, že na Slovinsko - Chorvátskych hraniciach bude najväčšie časové zdržanie z pomedzi hraníc, ktoré prichádzajú pri ceste do úvahy. Preto sme si na cestu Chorvátska vybrali trasu cez Maďarsko.

Počet nových prípadov denne. Covid-19, Chorvátsko. (J. Hopkins University)

Situácia na hraniciach Slovenska, Maďarska a Chorvátska.

Cesta tam

Slovensko-Maďarské hranice sú otvorené bez obmedzení a počas našej cesty sa tu nevykonávali žiadne kontroly. Chorvátsko-Maďarská hranica je taktiež otvorená, no prebieha kontrola dokladov a registrácia údajov.

Ak sa do Chorvátska chystáte, určite ič nepokazíte ak vyplníte formulár na stránke Chorvátskeho ministerstva turizmu. Na základe osobnej skúsenosti sa však obávam, že ani nič nezískate. Očakával som, že dostaneme nejaký QR kód, alebo čiarový kód, ktorý nám "urýchli prechod hranice", ako uvádzajú vládne webstránky. No formulár nikoho na hranici nezaujíma. Pohraničníci si zoberú pasy alebo občianske preukazy, techničák a údaje prácne zadajú do systému. Vybavenie jedného auta na hranici trvá do 5 minút. Našťastie premávka je slabá, pred nami bolo do 10 áut a tak sme na hranici čakali okolo 20 minút. Ak by mali takto kontrolovať doklady za normálnej sezóny, kolóny by sa ťahali stovky metrov.

Cesta späť

Majiteľ nášho apartmánu nás zaregistroval na stránke e-visitor.hr a priniesol nám vytlačené papiere, tentokrát s QR kódom. So slovami: "toto si odložte, budete to potrebovať na hranici pri odchode." V realite však "nema problema". Pri ceste späť už Chorváti nič neriešia a papiere nikto nechce vidieť. Maďari zobrali doklady, možno oscanovali, no do minúty nás vybavili a so slovami "viszontlátásra" išli riešiť ďalšie vozidlo. Pohoda. Hranicu sme prešli za 10 minút a to bolo si 2x viac áut ako keď sme do Chorvátska vstupovali.

Chorvátko-Maďarská hranica 27. 7. 2020 (Roland Vízner)

Pláže a pobyt v Chorvátsku v roku 2020

Ako všetci vieme, Chorvátsko je krajina malých penziónov s pár izbami a domčekov, ktoré máte sami pre seba. Kto chodí do Chorvátska do hotela s viac ako 10 izbami, nech nechá komentár pod článkom. My sme mali prízemie rodinného domu sami pre seba, na poschodí bývali domáci. V ubytovaní sme tak neprichádzali do kontaktu s nikým, okrem dvojice domácich.

Bývali sme v oblasti Starigradu-Paklenice. Pláže tu ani za plnej sezóny nebývajú preplnené a sezóna roku 2020 je viditeľne slabšia ako po minulé roky. Dodržať 5 metrové vzdialenosti na pláži tu nie je problém. Pri troche snahy môžete mať pláž sami pre seba. Takže na pláži sa nenakazíte.

V obchodoch ľudia nosia masky, obsluhujúci personál je nečakane dôsledný a upozornia vás, ak masku nemáte.

Riziko nakazenia sa Covid-19 v Chorvátsku

Riziko, že by sme sa nakazili Covid-19 počas našej návštevy chorvátska tak považujem za oveľa nižšie ako riziko nakazenia sa vo väčšom meste na Slovensku. V Bratislave si ľudia sedia v krčmách a reštauráciách, húfne, jeden vedľa druhého, bez masiek a nikto to nerieši. Skôr sa nakazíte vo výťahu v paneláku ako v Chorvátsku na pláži.

Samozrejme, nie je dôvod Korona vírus podceňovať, ani doma ani na Dovolenke. Šťastnú cestu a šťastný návrat prajem.

Roland & co

Zdroje informácií

www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/staty_sveta

entercroatia.mup.hr

J. Hopkins University

