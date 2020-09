Živnosti sú populárne aj vďaka možnosti optimalizovať dane a odvody.Spočítali sme na konkrétnych príkladoch, nakoľko sa oplatí alebo neoplatí byť živnostníkom, v porovnaní so zamestnancom z hľadiska budúcich dôchodkov živnostníka.

Dôchodok a živnostníci: Veľké porovnanie úspor na daniach a odvodoch vs. strát na dôchodku

Obsah článku:

Všetci vieme, že živnosť výhodnejšia ako zamestnanie.

Dane, Odvody

Nižšie odvody = nižší dôchodok z 1. a 2. piliera. OK, to vieme, ale o koľko menej dostanem na dôchodku? Tri konkrétne príklady .

Ako majú živnostníci zabrániť svojej chudobe v budúcnosti, na dôchodku?

Koľko by mal živnostník sporiť a investovať, aby mal rovnaký dôchodok ako podobne zarábajúci zamestnanec.

Minimálny dôchodok

Živnostníci platia percentuálne tie isté dane a približne rovnaké odvody ako zamestnanci. No dane a odvody živnostníkov sa počítajú z podstatne nižšieho “vymeriavacieho základu”. Odvody, ktoré uhrádza zamestnanec a jeho zamestnávateľ sa počítajú z hrubej mzdy. V prípade živnostníka do výpočtu vymeriavacieho základu vstupuje (okrem iného) zisk, teda rozdiel medzi príjmami a výdavkami živnostníka.

Dane

Živnostníci si môžu si svoje zdaniteľné príjmy znížiť o výdavky, čo zamestnanec nedokáže. A tak zamestnanec spláca auto z čistého príjmu po zdanení, zatiaľ čo živnostníkovi vstupuje lízing alebo odpisy auta do nákladov a znižuje mu tak daňové aj odvodové zaťaženie. A ak živnostník nevedie účtovníctvo, môže si paušálne odrátať 60 % z príjmov (maximálne do sumy 20 000€). Šikovní živnostníci tak roky neplatia takmer žiadne dane a len minimálne odvody.

Odvody

Živnostníci prvý kalendárny rok a 6 alebo 9 mesiacov nasledujúceho roku podnikania, neplatia odvody do Sociálnej poisťovne. V ďalších rokoch platia minimálne odvody vo výške 238,80€ (rok 2020) mesačne do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne.

238,80€ (rok 2020) mesačne možno neznie ako málo peňazí. No výška minimálnych odvodov živnostníka je zhruba totožná a odvodom zamestnanca, ktorý zarába 680€ mesačne. Zdalo by sa, že živnostníčiť je výhodné pre väčšinu daňovníkov. No je to naozaj tak? Pokračujme v porovnaní berúc do úvahy aj vplyv na budúci dôchodok.

Zaplatené odvody nie sú úplne vyhodené peniaze

Mnohí Slováci na dane a odvody pozerajú ako na peniaze zbytočne poslané štátu. No v prípade odvodov do sociálnej poisťovne to nie je úplne tak. Starobné poistenie predstavuje 18% z hrubej mzdy zamestnanca a tieto peniaze idú 13% do 1. a 5% do 2. dôchodkového piliera. V 1. pilieri vám zvyšujú osobný mzdový bod a tým pádom dôchodok zo Sociálnej Poisťovne a ak ste v 2. tak 5% sa Vám kapitalizuje a zhodnocuje (ak ste si vybrali správny fond).

Porovnanie si ukážeme v 3 príjmových úrovniach:

- na úrovni premennej mzdy 1100€

- na úrovni jej 1,5-násobku 1650€

- na úrovni jej dvojnásobku 2200€

Pre porovnanie dôchodkov využijeme štvorpilierovú kalkulačku dôchodkov na webe PEPP.sk

1. Budeme porovnávať odvody a dôchodok zamestnanca a živnostníka vo veku 44 rokov.

2. Rozhodneme sa, že z 2., 3. a 4. piliera chceme dôchodok poberať 15 rokov. (Zo sociálky je dôchodok doživotný.)

​3. Pri kalkulácii budeme obmieňať iba zadanú sumu mzdy: 1100, 1650 a 2200€ mesačne pre zamestnanca. Pre živnostníka aplikujeme odhadované vymeriavacie základy. V prvom prípade na úrovni minimálneho vymeriavacieho základu 506,50€ , v druhom a treťom prípade 40% porovnávanej mzdy, teda 660€ a 880€. 80 % živnostníkov platí odvody z minimálneho vymeriavacieho základu (zdroj: Sociálna Poisťovňa). Pri "lepšie zarábajúcich" živnostníkoch, budeme predpokladať, že si uplatňujú 60% paušálnych výdavkov.

4. Povieme si, že živnostník aj zamestnanec už 10 rokov sporia 2. pilieri a budeme trochu ustarostení, že (ako väčšina) sporia v dlhopisovom-garantovanom fonde.

5. Zároveň si povieme, že nesporia v III. ani vo IV. Pilieri a klikneme “Spočítať penzie”.

Výsledky porovnania: úspora živnostníka na daniach a odvodoch versus strata na dôchodku

1. Plat 1100 € hrubého mesačne vs. Faktúrovanie 1100€ mesačne (minimálny vymeriavací základ 506,50€)

Úspora na daniach a odvodoch predstavuje 407€.

Strata na budúcich dôchodkoch 211€ v dnešných cenách.

(Toto je dôležitá kvalita kalkulačky, že poskytuje výsledky prerátané na dnešné ceny. Porovnávame tak “jablká s jablkami”. Dôchodok živnostníka o 20 rokov bude nižší o 212€ dnešných Euro, v kúpnej sile peňazí dnes. V kúpnej sile peňazí roku 2040 bude ten rozdiel "nominálne" samozrejme výraznejší. )

2. Plat 1650 € hrubého mesačne vs. Faktúrovanie 1650€ mesačne (odhadovaný vymeriavací základ 660 €)

Úspora na daniach a odvodoch predstavuje 700€.

Strata na budúcich dôchodkoch 356€ v dnešných cenách.

3. Plat 2200 € hrubého mesačne vs. Faktúrovanie 2200€ mesačne (odhadovaný vymeriavací základ 880 €)

Úspora na daniach a odvodoch predstavuje 945€.

Strata na budúcich dôchodkoch 454€ v dnešných cenách.

Zamest. Zivno Zamest.2 Zivno 2 Zamest 3 Zivno 3 Plat / Faktúra 1100 1100 1650 1650 2200 2200 Vym. Základ 1100 507 1650 660 2200 880 Sociálne poistenie 381 168 571 219 761 292 Zdravotné poistenie 154 71 231 92 308 123 Daň z príjmu (mesačne) 111 0 209 0 305 15 Odvody a dane spolu 646 239 1011 311 1375 429 Úspora živno vs. Zamestnanie 407 700 945 Penzia 1. pilier 327 185 463 222 575 274 Penzia 2. pilier 128 59 192 77 255 102 Strata na budúcich penziách 211 356 454 Koľko investovať do IV. Piliera mesačne 94 159 203

Byť živnostníkom je dnes správne rozhodnutie. Ako majú živnostníci zabrániť svojej chudobe v budúcnosti, na dôchodku?

Z výpočtov, ktoré sme dnes s vami prešli, jasne vyplýva, že živnosť sa v porovnaní so zamestnaním oplatí. Čo by mal živnostník robiť, aby sa mal lepšie nielen dnes, ale aj na dôchodku?

Sú na to v podstate dva veľmi jednoduché, kroky. Dokonca aj kalkulačka ich spomína.

1. V druhom pilieri prejsť do indexového fondu. (Ak máte menej ako 50 rokov.)

2. Začnite sporiť a investovať vo IV pilieri.

Koľko by mal živnostník investovať do IV. Dôchodkového piliera, aby mal rovnaký dôchodok ako podobne zarábajúci zamestnanec (ktorý v IV. Pilieri nesporí)?

Odpoveď nájdete na spodnom riadku tabuľky.

Tých 80% živnostníkov, čoplatia len minimálne odvody, by mali do IV. Piliera investovať 94€ mesačne.

Tí,čo fakturujú 2200€ mesačne a uplatňujú si paušálne výdavky, by mali do IV. Piliera investovať 203€ mesačne.

Tí,čo fakturujú 1650€ mesačne a uplatňujú si paušálne výdavky, by mali do IV. Piliera investovať 159€ mesačne.

Chcete vedieť čo to vlastne je ten 4. pilier? https://www.pepp.sk/stvrty-dochodkovy-pilier/

Nedostatky tejto kalkulácie

1. Kalkulácia počíta so situáciou, kde živnostník je celý život živnostník a zamestnanec je celý život zamestnanec. V reálnom živote sa však ľudia svoje postavenie menia. Napríklad, ak ste pol života živnostník a pol života zamestnanec, váš výpadok na penzii bude polovičný v porovnaní s číslami v tabuľke.

2. Výpočet neberie do úvahy to obdobie živnostenského podnikania, kedy môžete podnikať bez platenia sociálnych odvodov. Toto obdobie je finančne mimoriadne výhodné a len by prehĺbilo výhodnosť podnikania oproti zamestnaniu.

3. V zmysle dnešných zákonov existuje minimálny dôchodok, s ktorým kalkulačka vo vzdialenej budúcnosti nepočíta. Ak vás zaujíma prečo a čo to znamená pre živnostníka, čítajte ďalej.

Minimálny dôchodok

Výška minimálneho dôchodku pre rok 2020 je určená medzi 334,30€ a 410€ mesačne. Ak sa vám zdá, že táto suma je fakt malá a ťažko z nej vyžiť, máte pravdu. No keďže tento minimálny dôchodok dostanú aj živnostníci, jeho minimálna úroveň je nastavená vysoko. Skúste ma hneď neukameňovať za toto tvrdenie. Pridám pár argumentov.

Keď sa pozriete do tabuľky zistíte, aký dôchodok si “zaslúžia” penzisti v uvedenom príklade. Ide o čísla berúce do úvahy zhoršujúcu sa demografiu a udržateľnosť schodku SP na rozumnej úrovni (viď metodológia kalkulačky tu ). Zamestnanec so mzdou 1100€ by mal skončiť s dôchodkom 327€ (všetko v dnešných cenách) a živnostník, čo platí minimálne odvody by si mal reálne o 20 rokov zaslúžiť dôchodok iba 185€. Viem, že sú to hrozné čísla, ale demografia a matematika je jednoducho neúprosná. Tieto čísla len zdôrazňujú, že 334€ - 410€ minimálneho dôchodku je voči živnostníkom veľmi štedrá ponuka a všetci, čo platia plné odvody, budú živnostníkom a s.r.o.-čkarom dotovať aj dôchodky. Podľa dnešných pravidiel minimálny dôchodok bude rásť spolu s tým, ako bude rásť priemerná mzda. To znie fér, však? Len toto pravidlo "zabúda " na to, že ten počet pracujúcich na jedného dôchodcu klesá a bude dlhodobo klesať. Preto takto nastavený spôsob výpočtu minimálneho dôchodku bude dlhodobo neudržateľný a zmrazenie minimálnej penzie bude skôr či neskôr potrebné.

Úspechy v podnikaní a bohatú penziu praje

Roland Vízner