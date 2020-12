Ako si spočítať dôchodok z viacerých penzijných pilierov - časť druhá.

Výpočet niečoho, čo sa stane o 20-30 rokov, môže mnohým pripadať ako trochu mágia a trochu tipovanie. Výpočet, alebo aspoň veľmi kvalifikovaný odhad dôchodku, však nie je až taký nemožný, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad.

Ako si spočítať dôchodok z viacerých penzijných pilierov?

Dôchodok je skvelým príkladom toho, čo nás čaká v ďalekej budúcnosti a poväčšine netušíme aké to bude. No radi by sme poznali budúcnosť. Výpočet dôchodku alebo aspoň jeho veľmi kvalifikovaný odhad, však nie je až taký nemožný.

V predchádzajúcom článku sme sa pozreli na jednoduchšiu časť výpočtu: ako spočítať dôchodok z tretieho a štvrtého piliera. Ak ste ho nečítali, nech sa páči, klik na linku :) Dnes sa pozrieme na ten zložitejší výpočet:

Ako odhadnúť a spočítať dôchodok z prvého a druhého piliera.

Keď sme v predošlom článku rátali 3. a 4. pilier, išlo o kapitalizačné piliere s malým vplyvom štátu, či meniacej sa legislatívy. Z matematického hľadiska bolo preto jednoduché spočítať dôchodok. Stačil na to Microsoft Excel. Pri starobnom dôchodku zo Sociálnej Poisťovne ani pri často sa meniacom II pilieri nám ale Excell nepomôže a potrebujeme silnejší nástroj, online kalkulačku dôchodkov.

Výpočet dôchodku zo Sociálnej Poisťovne ak idete do dôchodku čoskoro

Sociálna Poisťovňa ponúka na svojej stránke možnosť informatívneho výpočtu dôchodku, stačí si kliknúť sem:

https://www.socpoist.sk/kalkulacka-na-informativny-vypocet-dochodku-azx/

Kalkulačka vyžaduje zadanie parametrov, ktoré však bežne po ruke nemáte. "Ak poznáte svoj osobný vymeriavací základ" a "náhradnú dobu v dňoch" kalkulačka vám vráti celkom dobrý odhad dôchodku. Avšak maximálne na 10 rokov dopredu a v budúcich cenách.

Človeku, ktorý pôjde do dôchodku v roku 2030, teda o 10 rokov, odpracoval 35 rokov a celý život zarábal priemernú mzdu povie, že dostane mesačný dôchodok 477€ v cenách roku 2030.

Pre porovnanie, jednoduchšia a rýchlejšia kalkulačka na calc.pepp.sk Vám predpovie dôchodok 398,19€ v dnešných cenách, čo korešponduje s 462€ v cenách roku 2030 (pri inflácii 1,5% p.a.)

Odhad dôchodku zo Sociálnej Poisťovne ak máte do dôchodku ďaleko

Či máte do dôchodku viac ako 10 rokov, alebo menej, môžete na odhad svojho dôchodku použiť kalkulačku na calc.pepp.sk

Je rýchla, jednoduchá, vyžaduje pár základných údajov a hlavne spočíta vám dôchodku nielen zo Sociálnej Poisťovne ale aj z 2., 3. a 4. piliera. Ďalším plusom je, že kalkulačka vám predpovie dôchodok v dnešných cenách. Predstaviť si koľko si kúpim za 100€ o 20 či 30 rokov nie je jednoduché, preto kalkulačka komunikuje s užívateľom v dnešnej kúpnej sile jedného Eura.

Kalkulačka odhadne dôchodok o trochu nižšie ako kalkulačka Sociálnej Poisťovne. Algoritmus totiž berú do úvahy zhoršujúcu sa demografiu a neudržateľnosť súčastného nastavenia dôchodkového systému v budúcnosti. Podrobnosti z programátorskej kuchyne "ako táto kalkulačka funguje" zverejňujem v článku tu: "Dôchodková kalkulačka: návod a vysvetlenie ako funguje".

(pepp.sk)

Výpočet dôchodku z 2. piliera

Výpočet dôchodku z 2. piliera pripomína výpočty z tretieho a štvrtého piliera o ktorých som písal minule. Vzhľadom na často sa meniace pravidlá za posledné roky existencie druhého piliera sa však na nedá zjednodušiť do dvoch Excelovských funkcií. Preto príde opäť vhod spomínaná online kalkulačka.

Algoritmus potrebuje vedieť, ako dlho ste v II. pilieri a prípadne aj sumu, korú tam máte nasporenú. Ak máte po ruke výpis z vašej DSS-ky, je dobré sumu zadať. Upresní to výpočet. Ak výpis po ruke nemáte, algoritmus má k dispiozícii dosť informácií aby odhadol dôchodok aj bez zadania sumy úspor.

(pepp.sk)

OK. Odhad dôchodku poznám a čo ďalej?

Analýza a odporúčania

Kalkulačka na calc.pepp.sk vám nielen povie koľko z ktorého piliera budete dostávať dôchodku. Povie vám koľko vám bude na dôchodku chýbať v porovnaní s vašim dnešným životným štandardom. Jej inteligentný algoritmus vám aj poradí čo treba zmeniť, aby bol váš dôchodok čo najvyšší.

Kalkulačka dôchodkov - mobilná aplikácia pre Android (Google Play)

Hračka predpovedajúca budúcnosť

Môžte sa s ňou hrať a skúšať aká kombinácia pilierov vám zabezpečí najlepší dôchodok. Ja to už viem. Zistíte to aj vy?

Prajem Vám v zdraví prežiť ďalší lockdown, pekné sviatky a keby sme sa "nepočuli" aj PF2021 :)

Roland